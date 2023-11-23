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«حياة كريمة»: تسليم 70 مشروعا للأولى بالرعاية في الدقهلية ضمن «بيتك عمران»

كتب:

سهيلة هاني
12:10 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
مؤسسة حياة كريمة

مؤسسة حياة كريمة

أعلنت حياة كريمة تسليم 70 مشروعا اقتصاديا للأهالي الأولى بالرعاية في الدقهلية، ضمن مبادرة بيتك عمران، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، موضحة أنّ ذلك يأتي استكمالا لأعمال الخير التي تنفذها مبادرة حياة كريمة.

مبادرة بيتك عمران

وذكرت مبادرة حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أنّها سلّمت 70 مشروع للأهالي الأولى بالرعاية في الدقهلية، تضمنت مشروعات أكشاك أو قرض حسن، لمساعدتهم على تنمية مشروعاتهم وتوفير دخل ثابت لهم.

وأوضحت «حياة كريمة»، أنّ مبادرة بيتك عمران ستجوب المحافظات المختلفة لتقديم الدعم للأهالي الأولى بالرعاية في محافظات مصر كافة.

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بقلم سهيلة هاني