الكشف على 968 شخصا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية منشأة المصري التابعة لمركز سيدي سالم، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية منشأة المصري والقرى المجاورة بمركز سيدي سالم، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 968 مواطناً، وخضع 78 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ126 حالة، وأشعة لـ30 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 643 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ5 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ9 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكل من الإدارة الصحية بسيدي سالم، ومستشفى سيدي سالم المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.