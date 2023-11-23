والدة محمد أسامة بعد غنائه بمؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» أمام الرئيس: شيء يدعو للفخر

أعربت فاطمة منصور، والدة المطرب محمد أسامة، عن سعادتها البالغة، لمُشاركة ابنها في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت فاطمة منصور والدة محمد أسامة، لـ«الوطن»: «شيء يدعو للفخر، وهذا أقل شيء نُقدمه لأخواتنا في قطاع غزة، والحمد لله إنّ مصر صاحبة دور فعّال وأساسي في تلك الأزمة التي تشهدها فلسطين منذ يوم 7 أكتوبر الماضي»، لافتة إلى الجهود الضخمة الذي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية وتهدئة الأوضاع هناك.

وأكدت أنّ ابنها محمد أسامة، على استعداد أهالي فلسطين بأي شكل من الأشكال، متابعة «محمد مهتم ومتابع جيد للأحداث الذي يشهد قطاع غزة، وتأثر باستشهاد الأهالي هناك، لذلك قرر فورًا المُشاركة في تقديم أغنية وإهداءها لهم، كما قرر التبرع بأرباحها لصالح الأطفال هناك».

وكان محمد أسامة، قدم فقرة غنائية، وجاءت الكلمات: «كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا..في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا.. بالصفاء والهنا».