عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس اليوم تؤكد أن مصر لا تدخر أي جهد لمساعدة فلسطين

ثمّن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعالية دعم فلسطين باستاد القاهرة، قائلا: نأتي اليوم تكليلا لنجاح الجهود المصرية في إرساء الهدنة التي تم التوصل إليها في فلسطين، والتواصل السريع والعاجل الذي استمر منذ اندلاع شرارة الحرب الصعبة التي عاشها الشعب الفلسطيني على مدار الأيام الماضية.

مصر ستظل في طليعة المساندين للفلسطينيين

وأكد «الجندي»، في بيان، أن الرئيس السيسي كان حريصا خلال كلمته على إظهار الآليات التي تعاملت بها الدولة المصرية تجاه إدارة الأزمة وذلك بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات، والتوضيح أمام الرأي العام العالمي بالموقف المصري وكافة الجهود المضنية والتي وصفها الرئيس بـ«خلية إدارة أزمة».

ولفت إلى أن الدولة المصرية لن تدخر أي جهد في توصيل كافة المساعدات الإنسانية والإمدادات لقطاع غزة والتي وصلت حوالي 12 ألف طن نقلتها 1300 شاحنة، منها 8400 طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تبرز حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للقضية الفلسطينية ودعم أشقائها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ستظل في طليعة المساندين للفلسطينيين، وكتب تاريخ كفاحها، مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار عقود سابقة شهدت تاريخ مطول من العلاقات والصداقات والروابط التاريخي والتي اعتبرت فيها مصر أن قضيتها العربية الأولى هي القضية الفلسطينية وحملت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق أشقائها.