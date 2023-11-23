«القاهرة الإخبارية»: أكثر من 14854 شهيدا و36 ألف مصاب في غزة منذ 7 أكتوبر

أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن ارتقاء أكثر من 14854 شهيداً، إضافة إلى نحو 36 ألف مصاب.

كما أكدت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصاً من «قلقيلية» شمال غرب الضفة الغربية، خلال الساعات القليلة الماضية، و4 آخرين، بينهم 3 من الأسرى المحررين والرابعة زوجة أحد الأسرى من محافظة «طوباس»، الواقعة شمال شرق الضفة، كما جرى اعتقال تسعة من «نابلس»، في شمال الضفة، وخمسة آخرين من مدينة ومخيم «جنين».