الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أعلنت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيتا نابلس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، أنّ جميع مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، عدا مستشفى كمال عدوان الذي يعمل بشكل محدود جدا، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدفه ليكون بذلك جميع مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة تماما.

أضاف «القدرة»، أنّ قوات الاحتلال ارتكبت أمس، مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان راح ضحيتها عدد من الطواقم الطبية، قبل أن يستهدفها مجددا بقصف، مشيرا إلى أنّ خروج كل المستشفيات عن الخدمة جزء من الخدمة الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.