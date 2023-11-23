وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: الغرب يتعامل بازدواجية مع أوكرانيا وغزة

قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنّ المساعدات الإنسانية المختلفة التي دخلت إلى قطاع غزة لا تكفي يوما واحدا من احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين يتكدسون على نحو متزايد بعد تعرض منازلهم للقصف.

انهيار القطاع الطبي بغزة

وأضاف المجدلاني في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت منذ 3 أسابيع أن الجهاز الطبي في قطاع غزة انهار انهيارا تاما بسبب العدوان الإسرائيلي على المستشفيات.

وتابع المسؤول الفلسطيني، أنّ 25 مستشفى فلسطينيا من أصل 34 مستشفى خرجت من الخدمة مثل المستشفى الإندونيسي والشفاء والقدس والرنتيسي، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات تشكل النسبة الأكبر من الأسرة والخدمات الطبية، لافتًا إلى أن 69 مركزا طبيا خرج من الخدمة أيضا.

ازدواجية المعايير الدولية

وأكد: «واضح تماما ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع الوضع الإنساني قياسا في الوضع بغزة، فالغرب تعاطف مع أوكرانيا ولم يتعاطف مع الفلسطينيين في غزة».