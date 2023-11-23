عاجل.. قرار جديد من البنك المركزي بشأن تطبيق «إنستا باي»

أعلن البنك المركزي، إتاحة أعمال السحب النقدي لمستخدمي تطبيق «إنستا باي» من خلال ماكينات الصراف الآلي الـATM، مع بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا لحديث إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي في قطاع العمليات المصرفية، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض «Cairo ict»، ليعد ذلك بشرة خير لعملاء إنستا باي.

موعد تطبيق رسوم على إنستا باي

حدد البنك المركزي موعد تطبيق رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستا باي وتبدأ في بداية العام المقبل 2024، بحسب حديث «نصر» في المؤتمر.

معلومات عن تطبيق إنستا باي

- حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي تصل إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة.

- إمكانية التحويل بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه في الشهر.

خدمات يقدمها تطبيق إنستا باي

- الاستعلام عن رصيد الحسابات

- الحصول على كشف حساب مختصر

- سداد العديد من الفواتير مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات وشحن رصيد الموبايل.

مميزات تطبيق إنستا باي

- يتمتع التطبيق بعدة مميزات جعلت الكثير من المستخدمين يقبلون على استخدامه.

- ربط جميع الحسابات البنكية الخاصة بك في تطبيق واحد وسهولة الوصول إليها.

- تحويل واستقبال الأموال من أي بنك أو محفظة إلكترونية، إضافة إلى بطاقات ميزة مسبقة الدفع، من خلال رقم الهاتف أو عنوان الدفع اللحظي.

- توفير أكثر من طريقة لتحويل الأموال سواء كانت برقم الهاتف أو رقم الحساب البنكي، أو رقم بطاقة ميزة أو رقم الحساب المصرفي.

- إمكانية تتبع جميع التحويلات سواء كانت مقبولة أو قيد التنفيذ أو مرفوضة ومعرفة رصيد جميع الحسابات البنكية بسهولة والاطلاع على كشف حساب مختصر لآخر التعاملات.

- إمكانية التبرع لأي جمعية أو مؤسسة خيرية، وكذلك إمكانية طلب الدفع من أي جهة.

- تأمين جميع جميع المعاملات حيث يتطلب التسجيل على التطبيق أن تكون جميع البيانات مطابقة للبيانات المسجلة في البنك.

- استقبال الأموال بشكل لحظي فور إرسالها من أي جهة أخرى وكذلك التحويل.

- إمكانية تأمين استخدام التطبيق ببصمة الإصبع.

- واجهة مستخدم سهلة في التعامل وليس معقدة.