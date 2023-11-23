انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد للمرشح الرئاسي فريد زهران في أسوان

انطلق قبل قليل، مؤتمر دعم المرشح الرئاسي فريد زهران، في مدينة أسوان، بحضور عدد من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المدينة ومراكزها، حاملين لافتات داعمة ومؤيدة.

مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران

وبدأ افتتاح المؤتمر بعزف السلام الوطني الجمهوري، ودقيقة صمت حدادًا على أرواح الشهداء الأبرياء في غزة، تعبيرًا عن التضامن معهم، في ظل الأحداث المأساوية التي شهدتها المنطقة جراء الاختلال الغاشم.

وتحدث في المؤتمر، عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين السياسيين، إذ أشادوا في المرشح الرئاسي فريد زهران، ومسيرته الحافلة بالإنجازات والتضحيات في خدمة الوطن، مؤكدين أهمية دعمه وتأييد فكره وبرنامجه الانتخابي، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات وتلبية تطلعات الشعب المصري.

وتطرق المتحدثون في المؤتمر، إلى القضايا الوطنية الحالية، وأهمية حلها ومواجهتها بقوة وحزم، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وتعاون جميع القوى السياسية والشعبية، لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التغيير المطلوب.

يعد هذا المؤتمر الثاني لدعم المرشح الرئاسي فريد زهران في أسوان، بعد عقد مؤتمرا جماهيريا في إدفو التابعة شمال أسوان، لكسب دعم أكبر عدد ممكن من الناخبين، وتحقيق نجاح باهر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.