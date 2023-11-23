حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعقد مؤتمرا جماهيريا في أسوان اليوم

تواصل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إقامة لقاءاتها الجماهيرية في محافظات مصر، حيث تشهد محافظة أسوان، مؤتمرًا جماهيريًا للمرشح اليوم الخميس.

وتهدف الحملة خلال هذه المؤتمرات إلى استعراض ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح، وتستمر في عقد لقاءات جماهيرية في مختلف المحافظات حتى 8 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء فترة الحملات الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي.

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

بدأت المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، في مسقط رأسه في سرس الليان بالمنوفية، ثم انتقلت إلى الإسكندرية ومركز طامية بالفيوم، بينما أقيمت ثلاثة مؤتمرات في محافظة أسيوط، تلاها مؤتمر في البدرشين وآخر في الفيوم.

وأكد معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح فريد زهران، أنّ المؤتمرات بدأت من سرس الليان بالمنوفية ثم الإسكندرية والفيوم، وانتقلت بعدها إلى أسيوط والبدرشين والفيوم، مشيرًا إلى أنّ الحملة ستلتقي خلال الأسبوع الجاري، أهالي محافظة أسوان، وستستمر في جولاتها بالمحافظات الأخرى.

وكشف «الشناوي» أنّ جولات المرشح الرئاسي فريد زهران، حظيت بتفاعل كبير من المواطنين، إذ طُرحت العديد من الأسئلة حول برنامجه الذي يركز بشكل أساسي على الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

الدعايا الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران

تعمل الحملة أيضًا على تكثيف الدعاية الانتخابية في شوارع وميادين المحافظات المختلفة، وتدعو جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية، وقراءة ملامح برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران الانتخابي.