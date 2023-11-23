حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نسعى لتغيير مسار مصر إلى الأفضل

قال أحمد السيد، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن شعار الحملة هو «نعم للتغيير»، إذ يحلم مؤيدو المرشح بوجود تغيير حقيقي موجود في مصر ويكون بديلا ديمقراطيا، متابعا: «لدينا مشروع نطرحه على المواطنين، ونرى أنه من واجبنا الوطني المشاركة الإيجابية، ونسعى إلى أن يكون لدينا دور في السلطة لتغيير مسار مصر للأفضل».

فريق كامل خلف المرشح فريد زهران

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كل يوم» من تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، عبر قناة «أون»، أن المرشح الرئاسي فريد زهران ليس فقط رجلا سياسيا له باع كبير يتعلق بالسياسة، وإنما أيضا يقف خلفه فريق كامل عمل إعداد برنامجه ليناسب الظروف الحالية في مصر.

وتابع: «فريقه يضم أكثر من 80 متخصصا وكادرا مهما في جميع البرامج الموجودة، ولدينا قواعد موجودة بكل المحافظات والمرشح الرئاسي فريد زهران مؤهل بالكامل لإدارة الحياة السياسية في مصر».