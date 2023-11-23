«الصحة» تتسلم سيارات نقل اللقاحات المبردة المقدمة من اليابان

تسلّمت وزارة الصحة والسكان اليوم، سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة (RVTV) والمقدمة من حكومة اليابان الصديقة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بحضور أوكا هيروشي السفير الياباني لدى مصر، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسيف»، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة

يأتي تسليم سيارات نقل اللقاحات المبردة الحديثة (RVTV) كجزء من مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز سلسلة تبريد الطعوم وزيادة السعة التخزينية في مصر.

ووجّهت وزارة الصحة، الشكر إلى اللحكومة اليابانية ومنظمة «يونيسف» على دورهما الحيوي في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في مصر، معربا عن ثقته في أنّ الجهود المشتركة ستسهم في تحقيق تأثير إيجابي دائم على الصحة العامة، وأنّ النجاح لن يتحقق إلا بالتشارك ونقل الخبرات مع الدول الصديقة والمنظمات الأممية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزارة استلمت 5 سيارات دفع رباعي مخصصة لحفظ ونقل الطعوم والأمصال، ما يعد إضافة مميزة لأسطول نقل اللقاحات في مصر، حيث تعتبر الأولى في العالم التي اجتازت عملية التأهيل المُسَبق للأداء والجودة والسلامة (PQS) من قبل منظمة الصحة العالمية، كما تدعم جهود الوزارة في مجابهة التغيرات المناخية بما يتيح توصيل الطعوم إلى جميع المناطق، خاصة النائية التي يصعب الوصول إليها أو التي لا يوجد بها طرق ممهدة.

وأضاف عبد الغفار، أنّ السيارات مزودة بثلاجة مصنعة في شركة B Medical تتراوح درجة الحرارة بها بين 2 و8 درجات مئوية تحت الصفر في الأجواء الحارة، وسعتها اللترية 396 لترا، ومزودة بأرفف لسهولة وضع الطعوم بها.

ولفت إلى أنّه يمكن تشغيل الثلاجة إلى مدة قد تصل إلى 16 ساعة، ما يساهم في الحفاظ على التطعيمات والأمصال في درجات الحرارة المطلوبة في الأماكن التي لا يتوافر بها مصدر للتيار الكهربائي، وذلك لأن ثلاجة السيارة تعمل على بطارية منفصلة أو على بطارية السيارة أو بكابل كهربائي أثناء توقف العربية، فضلا عن أنّ الثلاجة مزودة بشاشة لمتابعة درجة الحرارة أثناء نقل الطعوم، ومزودة بـ2 خزان للوقود.

حضر مراسم استلام السيارات كل من الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، ووفد من منظمة «يونيسف» والسفارة اليابانية بجمهورية مصر العربية.