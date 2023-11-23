«الطماوي»: كلمة الرئيس السيسي اليوم تاريخية ورسالة للعالم عن دعمنا لفلسطين

أشاد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في المؤتمر الجماهيري الحاشد «تحيا مصر وفلسطين»، الذي عقد باستاد القاهرة الدولي، بحضور الآلاف من أعضاء حزب مستقبل وطن، ومختلف الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين.

رسائل حاسمة من الرئيس السيسي

وأضاف «الطماوي»، أن كلمة الرئيس شملت رسائل حاسمة، عن موقف مصر بشأن تهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، أكد على رفضه القاطع لفكرة التهجير، وتصفية القضية على هذا النحو، مشيرًا إلى أن التعبير الذي استخدمه الرئيس بأن تهجير الفلسطينيين «خط أحمر»، لها دلالة واضحة، بالرفض القاطع للمخطط الإسرائيلي المزعوم.

وأشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن الرئيس السيسي، بذل جهودا غير مسبوقة، للتوصل لهدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس أجرى العديد من المباحثات والاتصالات الهاتفية مع مختلف زعماء العالم، لحقن دماء المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نجح في ذلك فعليًا، عندما تم الإعلان عن بدء سريان الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ في الساعة السابعة من صباح غد الجمعة.

اتصال بايدن بالرئيس السيسي

وأوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس السيسي، لتوجيه الشكر له، على جهوده في وقف إطلاق النار، يؤكد قوة ومكانة مصر، التي عززها الرئيس السيسي على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وهو ما دفعهم للتأكيد على ذلك، بسبب إصرار مصر إنهاء القضية الفلسطينية بهذا الوضع.

ووصف النائب إيهاب الطماوي، كلمة الرئيس السيسي بأنها «تاريخية»، ورسالة للعالم أجمع بموقف مصر بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، موضحًا أن الرئيس، أثبت أن مصر لا يستطيع أحد فرض أي قرار عليها، ولها قوتها ومكانتها، مؤكدًا أن حالة الاصطفاف الشعبي، خلف الرئيس السيسي، تمثل أهمية كبيرة، وتؤكد أن الرئيس يحظى بحب وتأييد جموع الشعب المصري.