حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالوادي الجديد

نظِّم حزب «حماة الوطن» أمانة محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وذلك في حضور لفيف من قيادات أمانة الحزب والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

من جهته، أعرب المهندس عبد الحكم الجبالي، أمين حزب حماة الوطن بالوادي الجديد، عن سعادته لمشاركة قادة الحزب في مؤتمرأمانة الوادي الجديد؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بنادي تعمير الصحاري في مدينة الخارجة، إذ جرى توجيه الدعوة لجموع أهالي محافظة الوادي الجديد والقوى السياسية والأجهزة التنفيذية للحضور والمشاركة في دعم ومساندة قيادة مصر العظيمة التي تتحدي الصعاب.

نبعث رسالة تأييد للرئيس السيسي

وقال أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد: نبعث رسالة تأييد وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته، حيث تمتاز محافظة الوادي الجديد أن نسبة الوعى الانتخابي فيها عالية، خاصة في المشاركة السياسية في كافة الاستحقاقات الانتخابية، وفقًا للإحصائيات التي رصدتها الهيئة العامة للانتخابات، حيث دائمًا ما تحقق محافظة الوادي الجديد المركز الأول أو الثاني على مستوى الجمهورية، ما يظهر وعى المواطن في محافظة الوادي الجديد بضرورة دعم مسيرة التنمية والبناء، ودعم وتأييد الرئيس السيسي في مواقفه الدولية القوية وإدارته الحكيمة لملف دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى رغبتهم في استمرار ما حدث خلال السنوات الماضية من مشروعات تنموية عملاقة ساهمت في تحقيق نقلة تاريخية لكل الخدمات الحيوية والقطاعات التنموية في كل ربوع مصر.