أمين تنظيم حماة الوطن: ندعم جهود القيادة السياسية في القضية الفلسطينية

ثمن الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر دعم الأشقاء بفلسطين، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت هي الدولة المحورية في حلحلة القضية الفلسطينية، وبالتوازي لن تسمح الدولة المصرية بأن يُمس الأمن القومي لبلادنا.

مساعدات للدولة الفلسطينية

وأكد العطيفي في بيان له، أن مصر هي الدولة الأكبر التي قدمت مساعدات للدولة الفلسطينية وآخرها ما دشنه الرئيس السيسي اليوم، مشيرًا إلى أن الهدنة المرتقب بدايتها فجر غد بوساطة مصرية سيُسهل بموجبها دخول كافة المساعدات التي أعدتها واستقبلتها مصر.

وأوضح العطيفي أن حزب حماة الوطن داعم للقيادة السياسية في كافة تحركاتها في هذا الملف، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في حماية أمن البلاد وحدودها في ظل التصعيدات والحروب الخارجية التي تتم بعدد من دول الجوار.

حزب حماة الوطن

واختتم حديثه: «نحن كحزب حماة الوطن نجدد ثقتنا ودعمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، فهو قائد من طراز مختلف، حمل على عاتقه أمن وأمان الدولة المصرية منذ توليه قيادة البلاد، حيث قدم السيد الرئيس الكثير للوطن من تنمية حقيقة وحياة كريمة لكافة المواطنين بكافة أنحاء البلاد، من أجل بناء جمهورية جديدة تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته، وسط واقع دولي وإقليمي، يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق».