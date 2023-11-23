«حماة الوطن» ينظم لقاء جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الفيوم

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، لقاء جماهيريا حاشدا بقرية الحجر بدائرة مركز شرطة إطسا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة التي تنطلق منتصف شهر ديسمبر المُقبل.

وشهد اللقاء حضورا جماهيريا حاشدا من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذين أكدوا دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين على منحه أصواتهم في صناديق الاقتراع حفاظًا على الأمن والاستقرار.

إشادة بجهود السيسي في هدنة غزة

وخلال المؤتمر، أشاد ياسر سلومة الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالفيوم، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطبيق هدنة ووقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وإتمام صفقة تبادل المحتجزين، وزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

دعم السيسي في رفض التهجير

وأكد سلومة، أن كافة أعضاء الحزب يدعمون قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمتمثلة في رفض التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، ووضع حلول عادلة للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والتصدي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

جلسة نقاشية لبحث دعم السيسي

كما عقد الحزب جلسة نقاشية بمقر المحافظة بحضور أمناء الحزب ووفد من النقابة العامة لمحامين مصر، الذي تناول أهمية المشاركة السياسية، وسبل دعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وحشد أكبر عدد من المواطنين لدعمه في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.