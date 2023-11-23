«حماة الوطن»: كلمة الرئيس اليوم بعثت رسائل حاسمة بشأن القضية الفلسطينية

قال كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة المركزية للمواطنة بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، لدعم الشعب الفلسطيني، بعثت برسائل حاسمة أمام العالم بأن الموقف المصري لا يحتمل المزايدة في محاولات خبيثة من أجل انحراف القضية الفلسطينية عن مسارها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بينت موقفها منذ عقود ماضية تجاه القضية الفلسطينية وكانت حريصة خلال الحرب المشتعلة الآن بقطاع غزة على دعم الأشقاء والتنديد بخطورة استمرار الصمت الدولي تجاه ما يحدث من جرائم وانتهاكات تقضي على أرواح المدنيين الأبرياء دون ذنب.

المطالب المصرية

وأوضح مصيلحي، في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على التأكيد على المطالب المصرية التي كانت وما زالت محور الحديث حولها لحل عادل للقضية الفلسطينية، أبرزها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات من جديد للوصول إلى سلام عادل وشامل، قائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

موقف الدولة المصرية

ولفت «مصيلحي»، إلى أن موقف الدولة المصرية مشرف ويؤكد الأواصر الطيبة التي جمعت الدولتين منذ عقود ماضية، فقدر التاريخ المصري أن يمتزج بالقضية الفلسطينية ويكون المدافع الأول عنها أمام العالم، بما لا يدع مجالا للشك بأن مصر صاحبة ريادة على المستوى العربي والإقليمي وحرصها على عدم ادخارها أي جهد في سبيل دعم أشقائها والاعتراف بحقوقهم.

المساعدات العربية

وأضاف «مصيلحي»، أن المساعدات العربية التي وصلت لقطاع غزة شكلت منها المساعدات المصرية حوالي 70%، إذ جرى إرسال حوالي «12» ألف طن، نقلتهم 1300 شاحنة، منها 8400 طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر.