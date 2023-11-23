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مسؤول بالهلال الأحمر: نطالب بتوفير مزيد من الكوادر الطبية في قطاع غزة

كتب:

أحمد شوقي
10:03 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الهلال الأحمر «أرشيفية»

الهلال الأحمر «أرشيفية»

قال مسؤول الاتصال بالهلال الأحمر الدولي لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه يجب إدخال الوقود اللازم إلى قطاع غزة، لتشغيل المستشفيات والمخابز في أسرع وقت، وأضاف أن المساعدات التي دخلت قطاع غزة تشكل 10% من الاحتياجات الإنسانية للمواطنين.

وأكد مسؤول الاتصال بالهلال الأحمر الدولي على أهمية حماية الطواقم الطبية والمسعفين بقطاع غزة، في أثناء تقديم الخدمات للمصابين، ونطالب بتوفير مزيد من الكوادر الطبية في قطاع غزة للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين. 

وأوضح أن مستشفى الأمل في خان يونس بقطاع غزة ما زال يقدم خدماته الطبية رغم نقص إمكاناته الطبية.

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بقلم أحمد شوقي