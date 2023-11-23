31 مرشحا يتنافسون في انتخابات نادي سوهاج غدا

من المتوقع أن تشهد انتخابات نادي سوهاج غدًا الجمعة منافسة ساخنة وقوية، حيث يتنافس 31 مرشحًا على مجلس إدارة النادي، ويتميز هذا السباق بوجود شخصيات عامة ووجوه جديدة يسعون للفوز بالمناصب الرئيسية في مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه وأمين الصندوق، بالإضافة إلى الأعضاء من فوق وتحت السن.

31 مرشحًا تقدموا للمنافسة الانتخابية

وبلغ إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا للمنافسة الانتخابية 31 مرشحًا، وتقدم 4 مرشحين لمنصب الرئيس، وهم: محمد علي ربيع وعنتر عثمان وأحمد الناظر وحشمت عبد الجليل.

كما تقدم 3 مرشحين لمنصب نائب الرئيس ومرشحان لمنصب أمين الصندوق و16 مرشحًا لعضوية فوق السن و6 مرشحين تحت السن.

تولي المناصب القيادية في نادي سوهاج

وتعكس هذه المنافسة الشرسة رغبة المرشحين في تولي المناصب القيادية في نادي سوهاج، وتظهر اهتمامهم بالمشاركة في إدارة النادي وتطويره.

ومن المتوقع أن يكون للأعضاء الناخبين دور هام في تحديد المستقبل الإداري للنادي من خلال اختيارهم للمرشحين الأكثر ملاءمة لتلك المناصب.

وتتطلب الانتخابات جهودًا كبيرة من المرشحين للترويج لأفكارهم وبرامجهم الانتخابية، وستكون فرصة للأعضاء للتعرف على رؤية خططهم لتطوير النادي وتحقيق تطلعات الأعضاء.