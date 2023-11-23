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إصابة شاب في حادث تصادم بالطالبية

كتب:

جيهان عبد العزيز
10:57 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
حادث سير - أرشيفية

حادث سير - أرشيفية

أصيب شخص في حادث تصادم بشارع الهرم بدائرة قسم الطالبية، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصاب بشارع الهرم.

على الفور أمر المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث، رجال الشرطة بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين وجود حادث تصادم بين دراجة نارية يقودها شاب بعمر 21 عاما، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر الاصطدام بسيارة نقل، ما أدى إلى إصابته، جرى التحفظ على السيارة النقل وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز