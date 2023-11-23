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«الداخلية» تستحيب لشكوى سكان مصر الجديدة بإنشاء مطب وتعديل موقع إشارة

كتب:

محمد بركات
01:03 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيلما نشر على «فيس بوك» بالتماس إنشاء مطب صناعي أو تثبيت إشارة مرورية بشارع المقريزي بحي مصر الجديدة بالقاهرة؛ لتمكين المارة من عبور الطريق وتفادي وقوع الحوادث المرورية.

يجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير بمعظم شوارع وميادين العاصمة وتم الإنتهاء من إعداد دراسة مرورية محدد بها أماكن عبور المشاه والإشارات الضوئية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتعديل موقع الإشارة المرورية السابق تنفيذها لتكون بين مدرسة الطبرى وكلية التربية بشارع المقريزي؛ لتأمين حركة عبور المشاه.

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