«الداخلية» تكشف تفاصيل شكوى انتحال شخص صفة رجل شرطة

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل شكوى أحد الأشخاص على موقع «فيس بوك» بشأن قيام آخر بانتحال صفة رجل شرطة، والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض وإنشاء مصنع عليها.

وتبين أنّ حقيقة الواقعة تتمثل في قيام المشكو في حقه باستلام مبلغ مالي من «زوج شقيقته، مقيمان بالخارج بينهما خلافات عائلية» لشراء شقة سكنية، إلا أنه قام بتحرير عقد الشقة باسم شقيقته دون علم زوجها، وبسؤال شقيق الزوج، أيد ذلك واتهم المشكو في حقه بالنصب على شقيقه وإنتحال صفة رجل شرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أنكر قيامه بارتكاب واقعة انتحال الصفة وعلل ادعاء زوج شقيقته بذلك لوجود خلافات زوجية بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.