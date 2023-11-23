«الغد»: مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» أكد وقوف الشعب خلف الرئيس للحفاظ على الأمن القومي

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحشود الجماهيرية التي تدفقت اليوم من مختلف محافظات الجمهورية إلى مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة، أكدت كامل تأييدها لكل الخطوات والمساعي التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 7 أكتوبر فيما يخص الأحداث في قطاع غزة.

مجهود دبلوماسي

وأكد «موسى» في بيان، أن الرئيس قام بمجهود دبلوماسي ضخم ولوجيستى كبير ومضنى منذ 7 أكتوبر، ونحن نقدر كل ذلك المجهود الضخم للرئيس ونقدر صلابته في الحفاظ على الأمن القومي المصري ونحى جراءته ووضوحه وصرامته.

وأكد «موسى» أن القيادة في مصر أدركت أن الهدف كان من البداية هو تنفيذ مخطط إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسريًا إلى مصر، وأن مصر هي المستهدفة، ولكن موقف الرئيس كان قاطعا حاسما صارما شديدا، وتصرفات الرئيس واتصالاته وتصريحاته كانت ذكية وواضحة للغاية إذ أكد منذ البداية أن أمن مصر خط أحمر، وأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر، وقطع المساعدات الإنسانية عن سكان القطاع أمر مرفوض تماما.

حجم المساعدات الإنسانية

وأشار «موسى» إلى أن تأكيد الرئيس أن 70% من حجم المساعدات الإنسانية مصرية 8400 طن من إجمالي 12 ألف طن دخلت إلى القطاع عبر معبر رفح المصري أمر يدعو كل مصري للفخر والشرف والتباهي.