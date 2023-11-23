الطاهري: الموقف الأمريكي تطور نحو حرب غزة من التشدد إلى الاتزان

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن نجاح مصر في تغيير المشهد الراهن في قطاع غزة والوصول إلى هدنة إنسانية لم يكن وليد الصدفة، لافتا إلى أن هذه الهدنة هي بداية لوقف دائم لإطلاق النار.

جميع المباحثات مع الجانب الأمريكي كانت تشهد تطورا

وأكد الطاهري في مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، ضرورة التوقف أمام المباحثات التي انتهت منذ قليل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، كونها المباحثات الرابعة بين الرئيسين منذ العدوان الإسرائيلي على غزة 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن جميع المباحثات مع الجانب الأمريكي كانت تشهد تطورا في موقفه.

وأشار الطاهري إلى أن الموقف الأمريكي مر بعدة مراحل، حيث بدأ في غاية التشدد، ثم اتسم بقدر من المرونة وصولا إلى نقطة الاتزان.