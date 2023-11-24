«تعليم كفر الشيخ»: عقد مقابلات مع المتقدمين للتجديد على وظائف التوجيه الفني

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، أمس الخميس، المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد علي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية لمدارس التعليم العام والفني، وسبق تكليفهم بلجنة 2019، وذلك بمقر نقابة المُعلمين.

إجراء المقابلات مع المتقدمين للتجديد علي وظائف التوجيه الفني

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

تطبيق معايير الشفافية في اختيار القيادات التعليمية

ووجّه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.