نائب مستقبل وطن في كفر الشيخ يتلقى 115 طلبا وشكوى من المواطنين

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، 115 مواطنًا للقاء النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الحزب الرئيسي في مدينة كفر الشيخ.

تلقى العديد من الطلبات والشكاوى

وتلقى النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، العديد من الطلبات والشكاوى، بعضها طلبات مجمعة لعدد من المواطنين، بحضور المحاسب عبد الباسط الخولي، الأمين المساعد للمجالس المحلية بالمحافظة، وبعض القيادات الحزبية.

وقال «عبد الونيس»، إنّ الطلبات التي تلقاها خاصة بوزارات التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والمحافظة، والوحدات المحلية، ووكلاء وزارة عدد من القطاعات، ومجلس الوزراء، ونقل وندب موظفين وغيرها، لافتًا إلى أنّه قد تم حل أكثر من 50 شكوى أخرى في الحال عن طريق الاتصال التليفوني بالقطاعات المعنية بالمحافظة، وخارجها، بجانب العديد من الشكاوى الأخرى المكتوبة التي تلقاها نائب الحزب.

«عبد الونيس»: «مستقبل وطن» هدفه مساندة الدولة

وأوضح «عبد الونيس»، أنّه يتم مناقشة جميع المشكلات التي تواجه المواطنين وبحثها وذلك لوضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين، وفقًا للإمكانات المتاحة وفي إطار القانون، مؤكدًا أنّ حزب مستقبل وطن هدفه الأساسي مساندة الدولة المصرية، وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.