«المرصد المصري»: كلمة الرئيس السيسي اليوم فصل جديد في وقف مخطط إسرائيل

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ الرئيس السيسي خلال كلمته في فعالية اليوم، أكد على عدة رسائل في غاية الأهمية، أبرزها موقف مصر الثابت والصلب منذ بداية الأزمة ومع ظهور المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وارتباطه بمخطط قديم بتهجير أهالي الضفة إلى الأردن.

«مرعي»: رسالة الرئيس السيسي وتأكيده على رفض تهجير أهل غزة

وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ هناك رسالة للرئيس السيسي، أكد فيها للمرة العاشرة موقف مصر الواضح والرافض لـ مخطط التهجير، وهذا الموقف انعكس على مواقف معظم الدول العربية والإسلامية.

رفض مخططات التهجير ووجود إدارة دولية للقطاع

وتابع مدير المرصد المصري: «مصر في تواصلها مع الأطراف الدولية، خاصةً الولايات المتحدة، تؤكد على رفضها القاطع لمخطط التهجير، بجانب التأكيد على المصالح المصرية وأن تظل حدود غزة كما هي ورفضها عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى القطاع أو حتى إدارته من قبل إدارة دولية».

وأشار إلى الرسالة الثانية خلال الفعالية، «كانت عن الوساطة المصرية والجهد المبذول في الوصول إلى هدنة إنسانية لمدة 4 أيام لوقف إطلاق النار، ولا ننسى أن 2 مليون فلسطيني في غزة سيتنفسون الصعداء».