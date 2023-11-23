رئيس المصريين الأحرار: «تحيا مصر وفلسطين» صوت خارج من القاهرة إلى غزة

عبر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته، بالمشاركة في الفيلم التسجيلي لاحتفالية «تحيا مصر وفلسطين» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه سعيد بإتاحة الفرصة له لإيصال صوته ومحبته وتقديره التي لا حدود لها للرئيس السيسي: «كان شرف ليا جدا إني أقول كلمة في هذه المناسبة الوطنية التي عبرت عن ريادة مصر شاء من شاء وأبى من أبى».

رسالة عصام خليل للرئيس السيسي

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في منتهى السعادة للحديث أمام الرئيس السيسي، وتعبيره لمحبته وتقديره للمجهود غير العادي الذي يبذله في ظروف لا يحتملها بشر.

احتفالية «تحيا مصر وفلسطين»

وأكد، أن هذه الاحتفالية تتويج لدور مصر الرائد، خاصة في حضور دمج ما بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولة والشعب ورجال السياسية والإعلام، معبرًا عن هذا المشهد بـ«صوت خارج من القاهرة إلى غزة والقدس»، وإبراز للتحدي والمساندة غير العادية من مصر لغزة، ليست عينية فقط، ولكنها كانت معنوية أيضا لمعاونتهم على الصمود.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن انطلاقة القافلة العظيمة التي خرجت اليوم جعلت الجميع يشعر بالفخر ببلده، وأنها تقوم بدور إنساني لم تقدمه دولة في العالم، وهو تأكيد على أصالة مصر.

وتابع بأن الرئيس السيسي أكد على جزأيتين الأولى، أن مصر لم تغلق معبر رفح ولا لحظة منذ بداية العدوان، والثانية الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتركهم لأرضهم، وهو ما انعكس على رد فع الحضور: «أرض الاستاد كانت بتتهز من التأييد لكلام الرئيس».