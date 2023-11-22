«المصريين الأحرار» ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الجمعة المقبل

عقد حزب «المصريين الأحرار» أمانة الجيزة؛ اجتماعًا تنظيمًا، لمناقشة الترتيبات النهائية للمؤتمر الجماهيري الحاشد الذي سيقام الجمعة المقبل، بحضور قيادات الحزب وشخصيات عامة وكبار عائلات الصف، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف بالجيزة.

«المصريين الأحرار» يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الأمين العام الدكتورة هبة واصل، ومتابعة الأمين المساعد المهندس مصطفى الخيال.

أدار الاجتماع التنظيمي عمرو هيكل الأمين المساعد لحزي «المصريين الأحرار» بمحافظة الجيزة، بحضور شيخ البلد عبدالعزيز رسمي هيكل، وهيئة مكتب الصف بقيادة عبد الرحمن علام.

وناقش الاجتماع التدابير والترتيبات اللازمة للخروج بأفضل صورة للمؤتمر مع التمثيل الكامل لكل فئات المجتمع وأبناء الجيزة وبخاصة الصف.