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برلماني: موقف الرئيس السيسي امتداد لدور مصر التاريخي في إدارة الأزمة الفلسطينية

كتب:

آية الله الجافي
11:44 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
النائب أحمد علي

النائب أحمد علي

أشاد النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، الذي عقد باستاد القاهرة الدولي، بحضور الآلاف من أعضاء مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين. 

رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

أكد في تصريح لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس جاءت حاسمة، بتأكيد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتصفية القضية الفلسطينية لصالح العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى جهود الرئيس ومواقفه الإنسانية في دعم الأشقاء، من خلال إدخال المساعدات لقطاع غزة، وإجراءه العديد من الاتصالات والمباحثات مع كل دول العالم، لإيقاف القصف وحماية المدنيين.

المطالبة بحل الدولتين 

أضاف أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المشرف، جاء امتدادًا للدور التاريخي القوي الذي لعبته مصر في إدارة الأزمة، وجاء تأكيدًا لوقوف الشعب المصري بكل توجهاته وطوائفه، بجانب أشقائهم في غزة، حتى إيقاف العدوان وتحقيق حل الدولتين، على أن تكون فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتابع: «الرئيس السيسي نجح بمواقفه المشرفة، في إعادة لمصر مكانتها المرموقة على المستىوى الإقليمي والدولي».

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