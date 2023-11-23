خالد أبو بكر: أتوقع هدنة أخرى بغزة.. ومشهد دعم فلسطين رسالة للداخل والخارج

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن من المتوقع أن تسمح إسرائيل بهدنة أخرى، لإطلاق سراح المحتجزين بشكل أكبر، لكن القصف لن يهدأ بشكل نهائي.

أمر خروج الفلسيطنيين من أرضهم مرفوض

ذكر خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «on»، أن الرئيس السيسي قال إن فلسطين إذا تركها أهلها، فلن يعودوا إليها أبدًا، مؤكدا رفضه لتهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم، قائلا إن التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر لن يُسْمَح به أبدًا.

وواصل: «نحن أمام مشهد عربي شعبي، ينقل رسالة للداخل والخارج»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على تحية وتقدير الشباب المتطوعين لتعبئة شاحنات المساعدات للفلسطينيين، بحكم الواجب وحكم الأصول.