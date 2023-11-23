أستاذ اقتصاد الدولي: العالم يمر بمرحلة غير مستقرة محفوفة بالمخاطر

قال الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة غير مستقرة محفوفة بالمخاطر، وفى حالة وضع عنوان له الآن، يمكننا قول جملة «عدم اليقين» منذ عدة سنين.

أضاف أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، مع خالد أبو بكر، المذاع على قناة « ON »: أن «وجود إرهاب، وكورونا، وصولا إلى الأزمة الأوكرانية، ثم حرب غزة، بالإضافة الى إرتفاع أسعار الفوائد أكثر من 11 مرة، خلال عام ونصف، أثر على العالم كله».

5 مخاطر للاقتصاد العالمى

وتابع: «النهاردة تركيا رفعت الفايدة 5% الى 40%، ازاى القطاع الخاص ممكن يشتغل فى ظل أسعار فايدة بهذا المستوى، وهناك 5 مخاطر للاقتصاد العالمى، وهى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية ومعدلات النمو السلبية، كما أن احتمالات الركود عالية، التضخم وارتفاع الأسعار، تصاعد مستويات الإستدانة وارتفاع تكلفة الدين، تفاقم العجز المالى».