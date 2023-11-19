إطلاق برنامج «الوعي ودور الشباب في دعم الاقتصاد» بالقليوبية

افتتح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب، تحت شعار «دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري»، والذي تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

برامج دعم الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أهمية مشاركة الشباب في برامج دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق قدرته التنافسية على تحقيق النمو القوى.

وأوضح أن ذلك يتحقق من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، في دعم القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال إلى شرايين الاقتصاد.

وأشار إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية، ويجب أن يتحلوا بروح التحدي والاصرار، وأن يكتشف كل فرد قدراته الكامنة ويستغلها الاستغلال الأمثل لتحقيق هدفه.

وأضاف أن الشباب يجب أن يتفاعلوا مع الحالة الاقتصادية، لأن النشاط الاقتصادي يفرض فرص العمل الحقيقية التي تساهم في النمو، ما يدفع المجتمع إلى الأمام.

إيجاد حلول من خلال الحوار الديموقراطي البناء

الفقرة المعدلة:

أدارت الندوة الدكتورة أميرة عقل أحمد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، حثت فيها الشباب على المشاركة المجتمعية، ومناقشة أهم القضايا معًا، وجمع آرائهم حولها بهدف إيجاد حلول من خلال الحوار الديمقراطي البناء.

كما أكدت أهمية بناء وعي الشباب بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والإنجازات التي تحققها، ودورهم في المشاركة في تنفيذها والحفاظ عليها وعلى أمن الوطن، ودعم الاقتصاد المصري، ومساعدتهم على استثمار الفرص التي تساعدهم على الإلتحاق بسوق العمل.

وتناولت عدة محاور خلال البرنامج، تعريف علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي، و مفهوم الوعي الاقتصادي وأثره على المجتمع المصري المعاصر، وثقافة الوعي الاقتصادي من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الأسرة ونهضة المجتمع، ودور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي، والتضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا.

يأتي البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.