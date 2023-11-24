تفاصيل تطوير 112 عمارة مجاورة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

بمجرد أن تدلف شارع فؤاد التاريخي في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، تشعر وكأنك انتقلت بالزمن إلى واحدة من أجمل مدن أوروبا في القرن الـ20، حيث الأجواء الأوروبية والطراز المعماري المميز، وهو الأمر الذي جاء نتيجة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني الذي افتتح من جديد خلال الأيام الماضية، لتصبح تلك المنطقة فريدة في الجمال.

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قصة تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة له، حيث أكد أن أحد السفراء أعجب بتطوير تلك المنطقة وقال له: «كأني ماشي في باريس ومتحف اللوفر».

تجميل 112 عمارة محيطة بالمتحف اليوناني الروماني

وأضاف محافظ الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحف شهد إقبالا كبيرا من السياح منذ افتتاحه، كما أنه تم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث تم دهان 112 عمارة بذات اللون، بهدف الحفاظ على الهوية البصرية للمكان.

تطوير المنطقة المحيطة بـ113 مليون جنيه

وأشار إلى أن تطوير المنطقة المحيطة كلف 113 مليون جنيه، ما تبعه توجيه منه بمنع سير أي سيارة في تلك المنطقة بالكامل للحفاظ على المتحف، لتحافظ المنطقة على جمالها وتميزها أمام أبناء المحافظة وزائريها.