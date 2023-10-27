المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يطرح 3 قطع أثرية للتصويت على لقب شهر نوفمبر

عرضت إدارة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية 3 قطع أثرية ضمن الاستفتاء الذي يتم حاليا وحتى نهاية شهر أكتوبر، لاختيار قطعة شهر نوفمبر، والتي تمثلت في عملتين معدنيتين بالإضافة إلى شاهد قبر، وهي من المقتنيات التي ترجع للعصر الإسلامي بالمتحف اليوناني الروماني، وذلك تزامنا مع احتفال اليوم العالمي للفنون الإسلامية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل القطع الأثرية الثلاثة التي يتم عرضها في استفتاء على صفحة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بـ«فيسبوك»» لإثراء المعرفة الثقافية لدى المهتمين من جمهور المتحف بتلك القطع الأثرية.

قطعة عملة فئة دينار مضاعف

تتمثل القطعة الأولى في دينار مضاعف ذهبي من العصر الإسلامي لدولة الموحدين بالمغرب «السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور، حكم 1184م : 1199م – 580هـ : 595هـ».

ويظهر على كل من الوجهين مربع داخل دائرة، تتلامس أركان المربع الأربعة مع محيط الدائرة مكونة أربع مساحات نقشت عليها بالخط الكوفي العبارات الكتابية الهاشمية أما الكتابات المركزية فنقشت داخل المربع.

شاهد قبر رخامي

وبرزت القطعة الثالثة في جزء من شاهد قبر رخامي من العصر الإسلامي، والذي يشهد على أحد الوجهين نقش بارز بالخط الكوفي لفظ الجلالة الله، وعلى الجانب الآخر نقش غائر بالخط الكوفي مكون من أربعة أسطر تحتوي على اسم المتوفى وتاريخ وفاته.

قلادة من قطعة عملة فئة دينار

واختتمت إدارة المتحف اليوناني الروماني الاستفتاء بالقطعة الثالثة المتمثلة في دينار ذهبي من العصر الإسلامي بدولة الفاطميين «الخليفة العزيز بالله نزار بن معد بن إسماعيل 369 هـ» والذي استخدم كقلادة.

ويظهر على الوجهين أربع دوائر متحدة المركز لتقسم العملة إلى هوامش، وقد نقش بالخط الكوفي سطرين من الكتابات المكتوبة بطريقة دائرية.