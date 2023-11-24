«أوقاف مطروح» تنظم مجالس للصلاة على النبي والدعاء لأهل فلسطين (صور)

أعلن فضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنّ أئمة مطروح فرادى وجماعات، عقدوا مجالس ذكر الصلاة على النبي الكريم في المساجد، بعد قراءة سورة الكهف، والدعاء لأهلنا في فلسطين.

الصلاة على النبي والدعاء لفلسطين

وقاد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مجلس ذكر الصلاة على النبي في مسجد العوام، أشهر مساجد مدينة مرسى مطروح، وبحضور عدد من الأئمة، وبدأ بقراءة سورة الكهف ثم أقيم مجلس الصلاة على النبي الكريم، واختتمه بالدعاء لأهل غزة في فلسطين، آملين أنّ ينصرهم الله بجند من عنده، وأن يؤيدهم بمدد السماء في مثل هذه الظروف الصعبة.

مساجد أقيمت بها مجالس الذكر في مطروح

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه أقيمت مجالس الذكر بجانب مسجد العوام، في مساجد العاشر من رمضان والمسجد الكبير في إدارة أوقاف السلوم، ومساجد الحرمين والدفراوي والفاروق عمر وأولياء الرحمن وعمر بن عبدالعزيز بإدارة غرب مطروح، وبإدارة أوقاف شرق مساجد الأفراد والكبير والشيخ عطيوة والإسراء وحبيب الرحمن، وفي إدارة الحمام مساجد القرية الحمراء، وعلي بن أبي طالب، ومسجد السيد درويش، وبإدارة العلمين أقيمت مجالس الذكر بمساجد عثمان بن عفان وعبد الله الدشتي بالعلمين، والإيمان بسيدي عبد الرحمن، وفي الضبعة بمسجد الرحمة والتوحيد، وفي سيدي براني بالمسجد الكبير والصحابة، وفي سيوة بمسجد الرمل والكبير، والنجيلة في عدة مساجد بقرية المثاني ومدينة النجيلة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنّ جزءًا كبيرًا من مجالس الذكر، ركز على الدعاء لأهلنا في فلسطين.