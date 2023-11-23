عمرو موسى لـ«الوطن»: الموقف المصري تجاه فلسطين لم يتغير والدعم مستمر

قال السفير عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، إن مواقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية معروفة للجميع ولم ولن يتغير منذ بداية الأزمة، لافتا إلى أن جهود مصر أسفرت عن هدنة إنسانية في قطاع غزة وفتح ممر إنساني يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، والقافلة التي انطلقت اليوم من القاهرة تأتي في إطار سلسلة من الدعم اللامحدود المقدم من الدولة المصرية إلى الأشقاء في فلسطين.

مصر تواجه تحديات كثيرة لحماية أمنها القومي

وأوضح «موسى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تواجه تحديات كثيرة لحماية أمنها القومي ولكنها قادرة على تجاوزها، والمرحلة المقبلة بشأن القضية الفلسطينية غير واضحة المعالم بشكل كامل ولا نستطيع الحكم عليها حاليا بشكل شامل، خاصة وأن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي صرح منذ قليل بأن قواته ستستأنف أعمالها العسكرية في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة.

الاعتداءات الإسرائيلية جاوزت أي معقولية

وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية إزاء الأراضي المحتلة جاوزت أي معقولية، وأن السياسة الإسرائيلية بالضفة الغربية قبل غزة سياسة في غاية السوء والعنف، من طرد السكان وإزالة المنازل والتجمعات العربية ومحاولة إفراغ الضفة من سكانها، وما رأيناه في القدس، بالإضافة لما جرى في غزة، كل هذه الاعتداءات لا يتحملها أحد.