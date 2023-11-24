رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يلتقي أولياء الأمور في الإسكندرية 

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وخالد إبراهيم مدير عام التعليم النموذجي والتجريبي، لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد الإسكندرية، وكان في استقبالهما، فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعدد من قيادات المنطقة.

واستهل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية جولته التفقدية بمتابعة مجمع سموحة النموذجي، حيث تابع فضيلته سير العملية التعليمية من داخل الفصول، للوقوف على مدى انتظام سير العمل بالمجمع، والتعرف على مستوى الطلاب، ومتابعة أي معوقات أو صعوبات تواجه سير العمل، وتطبيق نظم الجودة به.

وخلال جولته أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على مراعاة عوامل الأمن والسلامة، وتوفير البيئة الأمنة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الموجودة بالمجمع، كما حرص فضيلته على المرور على الفصول والاستماع لشرح بعض المعلمين، والتحدث مع الطلاب لاستبيان مدى رضاهم على العملية لتعليمية، وشدَّد على تسليم الكتب المتوفرة بالمخازن.

طلاب المعاهد الأزهرية

ورد على تساؤلات بعض أولياء الأمور وأعضاء من مجلس الآباء؛ الذين التقوا به بالمجمع ورحبوا به، شاكرين ما يقدمه الأزهر الشريف من خدمات ومبادرات ساهمت بشكل كبير في مستوى الأداء للطلاب والمعلمين، كما التقى فضيلته بقيادات المنطقة في حضور رئيس المنطقة، وشارك في حل عدد من المشكلات بشكل فوري.

ولبَّى رئيس قطاع المعاهد دعوة مدير عام الوعظ فضيلة الدكتور إبراهيم الجمل؛ حيث قام بزيارة منطقة وعظ الإسكندرية، وحضر اجتماع الوعاظ، وقد أشاد فضيلته بمستوى الأداء الذي لمسه بلجان الفتوى، وشكرهم على مساهماتهم في سد العجز في بعض المواد الشرعية، مطالبهم بعدم الفصل بين دورهم كواعظين ودورهم كمعلمين، لما له من نفس الهدف.

وفي السياق ذاته، رافق مدير عام التعليم النموذجي والتجريبي فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في جولته، وتابع قسم اللغات بالمجمع، وأفاد سيادته بأنه سيتم التوسع في عدد معاهد اللغات بالمنطقة؛ تلبية لرغبات أولياء الأمور واحتياجات المنطقة.