رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: تحقيق العدالة في تصحيح الامتحانات من أولوياتنا

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مركز تصحيح المدينة المنورة في منطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الأحد، ضمن متابعة قطاع المعاهد الأزهرية لأعمال الامتحانات والتصحيح.

وقال عبد الغني إن «تحقيق العدالة بين الطلاب في مقدمة أولويات الأزهر للحفاظ على مستقبل أبنائه»، موصيا المصححين بأن يبذلوا قصارى جهدهم في أعمال التصحيح، حتى يأخذ الطلاب حقهم كاملا.

وانطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، أمس السبت، بمشاركة 22 ألفا و428 مصححا في 16 مركزا على مستوى الجمهورية.