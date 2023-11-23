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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أحياء الرمال والزيتون والشجاعية في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
11:33 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أنن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بكثافة في سماء قطاع غزة مشيرًا إلى أن هناك قصف إسرائيلي على أحياء الرمال والزيتون والشجاعية في غزة وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة. 

شهداء فلسطين

بعد مرو 48 يومًا على العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة، وصل عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 1400 مجزرة وبلغ عدد المفقودين ما يقرب من 7000 مفقود، بين أشخاص تحت الأنقاض أو جثامين ملقاة في الشوارع والطرقات، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

بينما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، واستشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 65 صحفيًا منذ العدوان، في محاولة لمنعهم من نشر وترويج انتهاكات الاحتلال بغزة.

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بقلم أحمد العانوسي