استعدادات مكثفة لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية في بورسعيد (صور)

تستعد محافظة بورسعيد لتجهيز المقار الانتخابية التي يجري فيها انتخابات الرئاسة في 10 ديسمبر المقبل حيث شهدت أحياء محافظة بورسعيد استعدادات مكثفة لتجهيز المقار الانتخابية

9 مقار انتخابية بالمناخ

وقالت لمياء الجيار رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، إن هناك استعدادات مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية بالحي لتجهيز 9 مقار انتخابية خصصت لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أسماء المقار الانتخابية

وأوضحت رئيس حي المناخ أن المقار الانتخابية بنطاق الحي تشمل مدارس 6 أكتوبر الثانوية بنات، وأحمد عرابي الابتدائية، ومصطفي كامل الابتدائية، والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنون «ابن سينا سابقا»، والإسلامية الإعدادية بنات، والقناة الثانوية للبنين، وسعد زغلول الإعدادية للبنين، ومعهد الشيخ محمد العابد الابتدائي الأزهري، الشيماء الابتدائية.

وأشارت رئيس حي المناخ إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة والوقوف علي جاهزية كافة المقار الانتخابية بنطاق الحي مشكلة من الإدارات الخدمية الميدانية من تحشين وشؤون البيئة والكهرباء والحدائق والإشغالات والحدائق والطرق والمنشآت الصحية والورش والمتابعة وغيرها.

ووجهت رئيس الحي الإدارات المعنية بتكثيف العمل للانتهاء من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءتها من داخل ومحيط المدارس على أعلى مستوى وفي أقرب وقت، بداية من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول، ومرورا بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وشفط وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلي ذلك من أعمال حيث من المقرر عقد انتخابات الرئاسة فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.