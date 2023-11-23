كم عدد أيام الإجازة للمدارس في ديسمبر قبل وبعد انتخابات الرئاسة؟

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنها ستمنح المعلمين والطلاب بالمدارس إجازة لمدة أسبوعين كاملين في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2023، موضحة أنه بمناسبة الانتخابات الرئاسية لأن اللجان مقرر لها أن تكون في المدارس، عطفا على إجازة نهاية الأسبوع الرسمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإجازة تشمل ثلاثة أيام للانتخابات الرئاسية، وهي أيام 10 و11 و12 ديسمبر، عطفا على إجازة نهاية الأسبوع الرسمية في جميع المحافظات، والتي تبدأ يوم الجمعة وتنتهي يوم السبت.

وأكدت «التربية والتعليم والتعليم الفني»، أن هذه الإجازة تأتي لمنح الطلاب والمعلمين فرصة للاستعداد للانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم في التصويت.

كما طلبت وزارة التربية والتعليم من المديريات التعليمية إخلاء جميع المدارس التي تم اختيارها كلجان للإداء بالأصوات بها في الانتخابات الرئاسية، وتجهيزها لاستقبال العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تجهيز المدارس التي ستتم بها عملية الاقتراع، والتنسيق في هذا الشأن مع المحافظ، للوصول إلى أعلى مستوى ممكن.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حسب الجدول الزمني

ويأتي موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، وفقا للجدول الزمني للانتخابات، كالتالي:

- أيام 1و2و3 ديسمبر: انتخابات المصريين في الخارج.

- أيام 10 و11 و12 ديسمبر: الانتخابات في الداخل.

- 14 ديسمبر: تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.

- 15 و16 ديسمبر: البت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العامة.

- 18 ديسمبر: إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.