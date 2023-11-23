«مرشحو الرئاسة» يكثفون المؤتمرات الجماهيرية قبل انطلاق انتخابات الخارج

يواصل مرشحو الانتخابات الرئاسية فعاليات وأنشطة حملاتهم الانتخابية بعقد مؤتمرات جماهيرية فى مختلف المحافظات للتعريف ببرامجهم الانتخابية وأفكارهم وعرضها على الناخبين قبل بدء الصمت الانتخابى يوم 8 ديسمبر، والتصويت بالخارج مطلع الشهر المقبل.

عبدالسند يمامة يستعد للقاء أبناء طنطا

وقال عصام الصباحى، مدير الحملة الرئاسية للمرشح عبدالسند يمامة، إن الحملة تستعد لإطلاق مؤتمرها الجماهيرى الثالث غداً السبت بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا فى تمام الساعة الخامسة مساءً، بحضور حشد كبير من أبناء الغربية والمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أن اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحيرة، برئاسة النائب عبدالباسط الشرقاوى، نائب رئيس الحزب، انتهت من تعليق لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة بشوارع محافظة البحيرة، وكذلك أطلقت اللجنة العامة لحزب الوفد بالسويس حملة لتعليق لافتات الدعاية الانتخابية بشوارع محافظة السويس.

حازم عمر يعرض برنامجه الانتخابى على «أهالى الإسكندرية»

وأوضح «الصباحى»، لـ«الوطن»، أن حزب الوفد بالإسكندرية برئاسة النائب سعيد إسماعيل ضيف الله، رئيس اللجنة، والسيد سعيد، سكرتير عام اللجنة، عقد اجتماعاً لأعضاء الحزب لمناقشة الاستعدادات للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، وتطرّق الاجتماع لكثير من الموضوعات المتعلقة بإدارة الحملة، وطرح الحضور من أعضاء وقيادات الحزب العديد من الأفكار، والتى سيتم العمل عليها بالحملة، منها تقسيم المحافظة لعدد من القطاعات يتم عمل غرف عمليات لكل منها برئاسة الغرفة المركزية بالمقر الرئيسى بشارع النبى دانيال بمحطة الرمل، وسيتم فتح مقرات الحزب أمام الجماهير والراغبين بالانضمام للحملة. وأشار إلى أن محافظة القاهرة تشهد مؤتمراً لرئيس الوفد فى 1 ديسمبر المقبل بمنطقة المرج، بدائرة النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب، أما المؤتمر الرابع والأخير فسيكون فى يوم 4 ديسمبر المقبل، فى محافظة الجيزة، تحديداً فى مركز أبوالنمرس، مسقط رأس «يمامة».

متحدث حملة «حازم عمر»: مؤتمر الإسكندرية هدفه التجاوب والوقوف

على أرض صلبة تجاه المشكلات التى تواجه المواطنين

وتعقد حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، اليوم الجمعة، ثانى مؤتمراتها بنادى سموحة بمحافظة الإسكندرية، فى تمام الساعة الثانية ظهراً لمناقشة أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين فى محافظات غرب الدلتا، وأيضاً طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابى للمرشح لتلك المشكلات. وأوضح زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى للحملة، أن المؤتمر يحضره قيادات ونواب حزب الشعب الجمهورى، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا، وذلك بهدف التجاوب والوقوف على أرض صلبة تجاه هذه المشكلات.

وكانت الحملة قد عقدت لقاءً تنظيمياً مع أعضاء أمانة التدريب والتثقيف المركزية لحزب الشعب الجمهورى، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة، بحضور المرشح الرئاسى، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور كريم سالم، أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف المركزية، عضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدين لأمانات التدريب والتثقيف بجميع محافظات الجمهورية. وكانت حملة «عمر» قد عقدت، خلال الأسبوع الماضى، مؤتمرها الأول بمركز المؤتمرات بالأزهر بمدينة نصر، وأعلن خلاله المرشح عن خطته لتنمية القطاع المحلى وتحفيز دور الوحدات المحلية لحل مشكلات المواطنين.

فريد زهران يدعو المواطنين للمشاركة

وعقد المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، اليوم الخميس، مؤتمراً جماهيرياً بوسط محافظة أسوان، بعد المؤتمر الذى عقده أمس الأول الأربعاء، فى مدينة إدفو، فى إطار عدة لقاءات مع أهالى أسوان، على أن تستكمل الحملة جولاتها فى العديد من المحافظات، إذ يعقد «زهران» مؤتمراً جماهيراً آخر فى مركز أطفيح بالجيزة غداً السبت. وخلال وجوده فى أسوان، دعا «زهران» المواطنين فى مختلف المحافظات بالنزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية. وكشف الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى للحملة، عن أن جولات «زهران» لاقت تفاعلاً من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذى يستهدف فى أولوياته الإصلاح الاقتصادى والسياسى. وأشار إلى أن الحملة تعكف حالياً على تكثيف الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج فى ميادين وشوارع المحافظات المختلفة، كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابى للسيد فريد زهران.

وأوضح «الشناوى» أن المؤتمرات بدأت من سرس الليان بالمنوفية مسقط رأس المرشح، ثم الإسكندرية فالفيوم، تبعها ثلاثة مؤتمرات فى محافظة أسيوط، ثم مؤتمر بالبدرشين بالجيزة، وأخيراً لقاءات أهالى أسوان. ويواصل المرشح لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابى يوم 8 ديسمبر، وسيتم عقد اجتماع موسع يوم الجمعة القادم، بحضور المرشح، ومدير الحملة، وأعضاء الأمانات المختلفة بها، والمتطوعين الجدد والقدامى لبحث خطة عمل الحملة فى الفترة القادمة.

ضوابط إنفاق الحملات الانتخابية

الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه

فى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه

يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة

للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق

يُحظر على المرشح تلقى أى مساهمات، أو دعم نقدى، أو عينى للحملة من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى أو اعتبارى أجنبى

يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر، ويودع فيه كافة الأموال المخصصة للحملة