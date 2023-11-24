بيان مهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات من بدء الهدنة في غزة.. ماذا قال؟

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عن تفاصيل تحركات قواته مع دخول سريان اتفقان الهدنة مع الفصائل الفلسطينية، وسيكون غدًا الجمعة الساعة السابعة صباحًا، أي بعد ساعات قليلة.

وقال أدرعي، في بيان مهم نشره على صفحته الشخصية عبر منصة «إكس»، وكتب عليه «بيان مهم»: «مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها».

قوات الاحتلال ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان، وستسمر في تحركاتها الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي.

وأضاف المتحدث أن السكان لن يُسمح لهم بالتنقل من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وإنما فقط من الشمال إلى الجنوب: «لن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله».