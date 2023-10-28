الرئيس السيسي لـ«جوتيريش»: نقدر مواقفكم المتوازنة بشأن الأوضاع في قطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافٍ.

تبادل وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية

كما جرى تبادل وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال الآلية المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث ثمن جوتيريش الدور الجوهري لمصر على هذا الصعيد، مشيداً بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار.

كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر للمواقف المتوازنة للسكرتير العام، وكذا لدور الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني.