شريف منير ينشر صور جديدة من كواليس مسلسل «بقينا اتنين»

شارك الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل «بقينا اتنين».

وعلق شريف منير على الصور قائلا: «بقينا إتنين»، إنتاج كريم أبو ذكري، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، ميعادنا 2 ديسمبر على ON E».

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

وتدور أحداث مسلسل «وبقينا اتنين»، في إطار اجتماعي كوميدي، حول مشاكل الطلاق والحالة النفسية التي يكون فيها الطرفان بعد هذا القرار.

ويشارك في مسلسل "وبقينا اتنين"، عددًا من نجوم الفن أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.