الفنانة مريم نوح تستعيد ذكرياتها مع أوبريت القدس هترجع لنا

كشفت الفنانة مريم نوح عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن كواليس أوبريت القدس هترجعلنا والذي شاركت فيه منذ سنوات.

ونشرت مريم نوح الجزء الخاص بها في «الأوبريت» معلقة: كان لي شرف الاشتراك في أوبريت «القدس هترجعلنا» وقت الانتفاضة والوقوف بجانب نخبة من عظماء الفن. ولم أجد أنسب من هذا العمل الآن للتعبير عن لسان حال كل واحد فينا وكسر قلبه والألم الذي نحس به. أوبريت «القدس هترجعلنا»، كلمات: مدحت العدل، ألحان الراحل: رياض الهمشري، توزيع: حميد الشاعرى، رؤية موسيقية جديدة: مصطفى هلال».

مريم نوح تحيي ذكري وفاة والدها

في سياق منفصل، أحيت مريم نوح في أغسطس الماضي الذكرى 11 لوفاة والدها الفنان محمد نوح بنشر صور له عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت عليها قائلة: «11 سنة عدوا إزاي معرفش، ورغم كده كل يوم عايشين في خيرك وعايشين بسيرتك وعايشين ندعيلك في كل لحظة. برجاء قراءة الفاتحة.»