كلفة إنفاق دولة الاحتلال الإسرائيلي على العدوان بغزة.. كم ستدفع أمريكا

قالت «بلومبيرج» إنه من المتوقع أن يصل إنفاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية والعدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة إلى 48 مليار دولار.

شركة «ليدر كابيتال ماركت» الاستشارية في تل أبيب، وهي واحدة من أكبر شركة الاستشارات المصرفية والمالية، قالت إن الحرب ستكلف ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 180 مليار شيكل، وهو ما يعادل 48 مليار دولار، وستتحمل تل أبيب ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل باقي التكاليف.

استمرار العمليات العسكرية يكلف إسرائيل 270 مليون دولار يوميًا

«بلومبيرج» أيضًا، قالت إن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، سيكلف ميزانية إسرائيل 270 مليون دولار يوميًا.

بلومبيرج: ارتفاع معدل البطالة نحو 10%

وكانت «بلومبيرج» قالت نقلًا عن مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية أن بلاده ستواجه عجزًا متزايدًا في الميزانية خلال العامين المقبلين، يمكن أن يصل إلى 9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وتزايدت خسائر إسرائيل الاقتصادية منذ العدوان، وارتفع معدل البطالة نحو 10% في أكتوبر، بحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي.