«المركزي للتعمير»: أنفاق تحيا مصر ربطت سيناء بالدلتا وستحقق تنمية كبيرة

قال المهندس عمرو عبدالهادي، المتحدث الإعلامي للجهاز المركزي للتعمير، إنّ الدولة المصرية منذ عام 2014 نفذت العديد من المشروعات بدأت بمحاربة الإرهاب، ثم محاور التنمية في شمال وجنوب ووسط سيناء، والدلتا والوادي من خلال محاور طرق وكباري من أهمها ازدواج قناة السويس.

أنفاق تحيا مصر مهمة

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع على قناة الأولى، أن أنفاق تحيا مصر مهمة جدًا لربط سيناء في الدلتا، إضافة إلى إقامة طرق رئيسية داخل سيناء لربط شمال وجنوب سيناء في الدلتا، مؤكدًا تحقيق جهود كبيرة في التنمية العمرانية بمدن جديدة.

وأكد إنشاء مدن جديدة أهمها رفح الجديدة وإعادة إعمار المناطق اللي تأثرت بعودة الاستقرار، ودحر الإرهاب في الشيخ زويد أو العريش، منوهًا بإنشاء مجموعة من البيوت البدوية الجديدة تنشأ على الطابع السيناوي لأهالي سيناء.