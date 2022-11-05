توفير كميات كبيرة من الأرز في بورسعيد.. الكيلو بـ15 جنيها بمنافذ «دلتا»

أعلنت محافظة بورسعيد، توفير 5 أطنان أرز بسعر 15 جنيهًا للكيلو، بفرعي «دلتا ماركت» في حي الشرق، في إطار مواجهة الدولة لاحتكار السلع الاستراتيجية من قبل بعض التجار وترويج شائعات بشأن عدم توافرها وعرضها بأسعار مبالغ فيها.

حملات تموينية لضبط محتكري السلع الغذائية

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان، اليوم السبت، استمرار الحملات التموينية لضبط محتكري السلع الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جشع التجار؛ لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية.

تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية بالأسواق؛ لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة.